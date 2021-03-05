Общество

Якорный резидент ОЭЗ «Моглино» поздравляет псковичек с 8 Марта

С Международным женским днем поздравляет прекрасную половину Псковской области якорный инвестор особой экономической зоны «Моглино» - псковский завод «Титан-Полимер».

«Примите самые искренние поздравления в этот прекрасный праздник! Женщина - воплощение несравненной красоты и нежности, мудрости и терпения, удивительной энергии и решительности. Внимание, забота и улыбки прекрасной половины человечества наполняют новыми надеждами, вдохновляют на будущие свершения!» - подчеркнули на предприятии.

«Желаем Вам радостных дней, ярких впечатлений, теплых встреч. Пусть сердце будет наполнено любовью!» - говорится в поздравлении псковского завода «Титан-Полимер».