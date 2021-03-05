Общество

Александр Нестерук: В Псковской области нет гриппа

В Псковской области благополучная ситуация с гриппом. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«По гриппу сейчас ситуация благополучная, - отметил он. - Мы пока не имеем ни одного случая гриппа. И надеемся, что какого-то большого подъема не будет, потому что не только мы, но и Россия "чистая". Привились на 50 с лишним процентов, плюс ношение масок. Чуть ли не впервые за многие десятилетия обходимся без гриппа. Его нет».

При этом фиксируются случаи заболевания ОРВИ. «По 4500 каждую неделю. ОРВИ и летом есть, только их меньше - по 2000», - сказал главный санитарный врач региона.

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Александра Нестерука настораживает, что ежедневно в регионе фиксируется почти по 100 случаев заражения коронавирусом. «На этой неделе подрастаем. Что это? Трудно сказать. Триумфальное снижение с декабря затормозилось. Большие опасения в связи с прибалтийскими соседями. Европа неблагополучная, в том числе наши соседи. У латышей в два раза превышает наши уровни, а у эстонцев по дням - в 70 раз», - сообщил он.

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Какие это штаммы, пока ясности нет, отметил Александр Нестерук. «Но в Европе британский штамм есть: во Франции 50%, в Германии где-то 45%. Скорее всего и сюда уже добрался. Иммунизация может стать буфером, но пока цифры незначительные, речь идет о нескольких процентах», - добавил Александр Нестерук.