Общество

«Акценты» Донецкого: Аморальный интернет, шокирующее видео и «Свидетельские показания»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска.

Категорический императив. Президент Путин заявил о том, что интернет должен подчиняться моральным законам.

Покушение на убийство. Псковичей шокировало видео жестокой расправы на улице Некрасова.

О чем не расскажут свидетели? В Псковском театре драмы имени Пушкина пройдет мини-фестиваль, посвященный творчеству писателя Данилова.

Худо-бедно, а вакцинация от ковида в регионе продолжается. То и дело в своей френд-ленте я вижу посты друзей с сообщениями о прививках. Кто-то получил первую дозу, а кто-то уже вторую. При этом люди иронизируют: «ну вот, чипировался», намекая на прошлогодние страшилки о том, что под видом вакцинации компьютерный гений и миллиардер Билл Гейтс намерен чипировать жителей планеты.

Накануне губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в инстаграме, что почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. При этом суточная заболеваемость опасной инфекцией упорно держится в районе 90 – 100 случаев, и это главное свидетельство того, что расслабляться рано. Люди продолжают болеть и, что самое печальное, умирать. Не исключена и третья волна пандемии, которая может настигнуть Россию в конце марта, как, собственно, это случилось и в прошлом году.

Между тем, согласно недавно опубликованным данным, до 60% жителей России тупо боятся вакцины и не хотят прививаться от коронавируса. И это притом, что 64% россиян считают, что КОВИД-19 – это биологическое оружие, произведенное в неких вражеских лабораториях. Как оба этих явления, вера в ковид как оружие массового поражения и нежелание от него защититься, укладываются в одном массовом сознании, - понять невозможно.

Впрочем, это не сугубо наш, русский, феномен, в принципе, так везде. Загадывать не будем, но опыт мне подсказывает, что к лету так или иначе мы придем к принудительной вакцинации. Более жесткой, согласно президентскому указу, или мягкой, путем введения паспортов вакцинации, без которых человек лишится права передвигаться по стране и миру. Да, судя по всему, мир идет именно к этому варианту. То есть прививку получат все, хотят они этого, или не хотят.

В конце концов, с коллективной глупостью и верой в плоскую Землю пора заканчивать.

Это, конечно, удивительно, что в век интернета и полетов в космос люди питаются разнообразными небылицами о микрочипах и рептилоидах, но парадокс существования вида «хомо сапиенс» в 21-м веке как раз и заключается в том, что интернет мультиплицирует, умножает в геометрической прогрессии всё: как достоверное, так и выдуманное, как новости, так и фейки, как хорошее, так и дурное.

Это я так плавно перешел к нашей второй теме – вчерашних откровениях Путина об интернете и его опасностях. Вчера на встрече с волонтерами всероссийской акции «Мы вместе» президент посвятил этой теме несколько минут. Путин заявил ни много ни мало об «угрозе разрушения общества» посредством интернета. По мнению президента, глобальная сеть несет серьезные угрозы - это и распространение детской порнографии, и склонение к суицидам, и – о ужас! - вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.

Цитирую: «У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри. <…> Изнутри нас всегда будут раскачивать». (Конец цитаты).

Как это можно прокомментировать? Вот уже как минимум лет десять я слышу разнообразные призывы ограничить интернет, и, надо признать, что на этом пути многое сделано. Если кто-то до сих пор думает, что законы Российской Федерации не распространяются на сеть, то он глубоко заблуждается, либо просто туп, как дерево. Вот буквально вчерашний кейс из ленты новостей – житель Псковской области осужден за экстремизм на 7 лет. Распространял в сети материалы, пропагандирующие запрещенное в России решением суда «Исламское государство» и призывал к суициду. За что и присел. Повторюсь, на целых 7 лет!

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И замечу: что-то ни один правозащитник, ни столичный, ни местный, доморощенный, не почесались. Никто голос в защиту осужденного за экстремизм не возвысил. Никто не возмутился и даже не вякнул. Пусть сидит. Потому что закон такой. И он, как видите, действует. Очередное подтверждение трюизма: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Прежде чем репостить картинки или видео сомнительного содержания, сто раз подумайте, граждане! А не есть ли это тот самый запрещенный контент?

Но ведь Путин-то говорил о другом. О моральной ответственности! А вот это уже нечто новое. Потому что можно, само собой, долго говорить о том, что интернет должен подчиняться неким «нормам морали», только вот штука в том, что мораль у каждого своя. Существует «категорический императив» Канта, только он почему-то не спас человечество ни от кровопролитных, разрушительных войн, ни от чудовищных преступлений. Уверяю вас, каждая из воюющих сторон всегда убеждена, что это их дело правое, а враг всегда не прав. То же самое и в интернете. То есть о морали, как и о вкусах, спорить, конечно, можно, но бесполезно.

Зачем же тогда Путин об этой самой «морали» заговорил? Ну, потому что так уж устроен человек. Рано или поздно мы все начинаем говорить о морали, как мы сами ее понимаем, конечно. И о морали спорить. У одних одна мораль, у других – другая. Тут же возникают «моральные авторитеты». Вспомните Льва Толстого, академика Сахарова, академика Лихачева… Для кого-то эти люди – светочи во тьме жизни, а для кого-то пустое место. Плюнуть и растереть, включить Моргенштерна. Вечный конфликт «отцов и детей». Ты им «мораль» толкаешь, а они тебе: «Окей, бумер!». И все, разговор окончен, пока нынешние зумеры сами не превратятся в бумеров, и не начнут толкать свою мораль уже новому «поколению П». И так далее, по спирали. Круговорот «морали» в сансаре. То есть понять-то президента можно, а вот обнадежить – вряд ли. Боюсь, что «высокоморальный» интернет – это утопия.

И я продолжаю. В ночь на 1 марта в самом центре Пскова, пользуясь шершавым языком протокола, «находясь на участке местности вблизи церкви Покрова от Торгу, что на улице Некрасова в Пскове, 43-летний житель Острова в ходе ссоры нанес 50-летнему мужчине множество ударов ногами по голове и телу, после чего сел за руль своего автомобиля и дважды наехал на потерпевшего, лежащего на асфальте». (Конец цитаты).

Видео инцидента опубликовано в ЮТубе и производит поистине шокирующее впечатление. Наверное, это и есть банальная бытовуха. Когда мы получаем сообщения об убийствах на бытовой почве, то примерно так все и происходит. Только вот на видео не попадает. А тут очевидцем оказалась видеокамера уличного наблюдения и все в подробностях зафиксировала. Острович сначала избил своего оппонента, сел в автомобиль и уехал, а потом вернулся и принялся добивать. При этом еще и переворачивал тело жертвы, видимо, пытаясь убедиться – добил или нет?

Все, у кого нервы крепкие, могут посмотреть. У кого с нервами – не очень, не советую. Привет только что прозвучавшей теме о морали в интернете, но это именно тот случай, когда современные технологии позволяют установить истину, что называется, недалеко уйдя от экрана. На видео видно, как мимо пробегает какой-то спортсмен. Возможно, он и позвонил в полицию. А может, какой-то другой неравнодушный человек.

Жестокого чувака оперативно задержали. Эпизод задержания тоже зафиксирован на видео. Судя по кадрам, хулиган был изрядно пьян. Что только отягощает его уголовную ответственность. Ближайшие два месяца он проведет в камере предварительного заключения, а дальше, я так предполагаю, присядет надолго. Его жертва – сейчас в реанимации. По результатам процессуальной проверки следственными органами Следственного комитета, как говорят юристы, возбУждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Разумеется, нет никакого смысла рассуждать сейчас о мотиве жестокого преступления. Был ли у мужика повод зверствовать? Но это как раз тот редкий случай, когда вся картина преступления у нас перед глазами. Как будто мы стояли рядом и смотрели. Большинство людей в своей обычной жизни с такими экстремальными вещами сталкивается крайне редко. И если бы не было видео, мы бы, возможно, и не обратили бы особого внимания на очередное сообщение криминальной хроники. Кто-то кого-то избил и переехал на автомобиле.

Вообще-то, такое случается. Но вот появилось видео, оно доступно, и отношение к инциденту с неизвестными нам людьми сильно меняется. Потому что факт смотрения как бы вовлекает нас в картину преступления, делает как бы свидетелями, не юридическими, но фактическими, не де-юре, но де-факто. Согласитесь, удивительный парадокс современной жизни, который до сих пор человечеством не осмыслен, не отрефлексирован.

Примерно с начала 90-х годов прошлого века, с «Войны в заливе», мировой телезритель получил возможность наблюдать боевые действия в прямом эфире. Потом мы увидели, как горят и рушатся в прямом эфире башни Торгового центра в Нью-Йорке. Нынче в онлайне, опять же, на том же Ютубе, происходит черти что – избиения, скандалы, даже убийства. Как-то это меняет наши нравы?

На мой взгляд, нет. Люди как совершали чудовищные поступки, так и будут их совершать. Единственное отличие: чем дальше, тем все больше возможностей видеть и знать. Это то, что называется транспарентностью, или «прозрачностью» современного мира. Когда-нибудь мы, возможно, доживем до того, что будет виден и прозрачен каждый наш шаг. Опять же, привет чипам Гейтса. Почему нет? И тогда полностью сбудутся пророчества писателя Джорджа Оруэлла. «Большой брат следить за тобой». Вот только с цифрой английский писатель немного не угадал. Нужно было роман назвать не «1984», а «2084».

И я завершаю. В Псковском театре драмы имени Пушкина – вторая премьера в этом году: спектакль Семена Серзина по пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Вот, бывает же так. Даже информация о премьере как бы срифмовалась со сквозной темой нашей сегодняшней передачи. По сюжету пьесы случилось несчастье – некий писатель покончил с собой. И вот свидетели дают показания, и у каждого свои подробности, отчего возникает такой как бы стереофонический, полифонический эффект, впечатление мнимой вариативности, многовариантности, поливалентности бытия: а кто этот человек на самом деле? Его реальность от нас ускользает, и оказывается, что мы ничего не знаем и знать не можем. Это одна из возможных интерпретаций текста пьесы Данилова, а как оно получилось в спектакле Серзина, нам предстоит увидеть. В этом и интрига!

Добавлю только, что премьера «Свидетельских показаний» состоится в рамках мини-фестиваля, посвященного творчеству Данилова, который пройдет в театре имени Пушкина в течение трех дней, с 6 по 8 марта. В программе, кроме трех премьерных показов «Свидетельских показаний», еще показы фильма «Человек из Подольска» (авторы те же – Данилов и Серзин), читки пьес Данилова, творческие встречи и выставка авторской куклы в галерее «ЦЕХ» от петербургской художницы Ирины Москвиной под интригующим названием «Демонология нашего района». На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий