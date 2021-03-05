Общество

Всероссийский урбанистический форум впервые пройдет в Пскове

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» пройдет в Псковской области. Соглашение об этом в пятницу, 5 марта, подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников в первую очередь отметил, что данный формат для региона новый и востребованный. «У нас не так много хороших, современных общественных пространств. В прошлом году мы проводили фестиваль граффити, было интересно увидеть как неприглядные фасады домов и построек во дворах приобретают новый вид. Самое главное — жители это очень позитивно воспринимают», — отметил губернатор.

Псковская область, по мнению Михаила Ведерникова, станет той площадкой, где молодые специалисты смогут проявить себя и создать интересные проекты. При этом Губернатор подчеркнул, что в регионе также очень много активной молодежи. К примеру, два представителя области стали победителями всероссийского урбанистического хакатона прошлого года — проект псковича Артема Титова реализуется в Салехарде, а идея великолучанки Дины Шауловой — в Волхове.

«Потенциал у нас большой. Я уверен, что это мероприятие позволит его раскрыть в полной степени в интересах Псковской области и других регионов страны», — заметил губернатор.

В завершение Михаил Ведерников подчеркнул, что регион постарается реализовать не один проект, а сразу несколько, если те найдут положительный отклик у населения. «Дорогу осилит идущий, мы постараемся организовать работу по данному направлению на системной основе», — заметил губернатор.

Руководитель Роскультцентра в свою очередь отметила, что 2021 год — год креативной экономики в мире. Спикер также упомянула, что помимо создания и реализации молодежных проектов, Роскультцентр занимается институциональной работой, решая задачу формирования и развития креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

«С Псковской областью нас связывают долгие рабочие отношения и, я надеюсь, что с хакатона „Города“ мы начнем наше официальное и плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что посетить регион, посмотреть на достопримечательности и поработать с конкретными локациями — большое событие для молодых специалистов», — отметила Марина Абрамова и добавила, что итоговые проекты будут презентованы на Российской креативной неделе 2021 года — главном мероприятии креативных индустрий в стране, организатором которого выступает Роскультцентр.

Отметим, урбанистический хакатон «Города» планируется провести в июне текущего года. В Псковскую область прибудут молодые архитекторы-урбанисты, чтобы лично изучить ряд локаций. Под руководством отечественных и зарубежных экспертов молодые архитекторы-урбанисты предложат свои решения по их преобразованию. Лучший проект будет реализован при поддержке администрации региона. Молодых специалистов также ждет полноценная образовательная программа.

Партнерами мероприятия выступают Союз архитекторов России, Московский архитектурный институт и агентство «Городские инновации».