Общество

Михаил Ведерников обратился к псковичам с большой просьбой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона. По его оценке, эпидситуация остается непростой. Ежедневно фиксируется порядка ста новых случаев, то есть существенного снижения заболеваемости не произошло. К тому же продолжают фиксироваться новые очаги заболевания — сейчас их уже четыре.

Таким образом, снимать ограничения пока рано. Более того, по ряду направлений требуется усиление контроля, считает губернатор.

Прежде всего, внимания требует ситуация в торговых центрах и в общественном транспорте. «Сейчас особенно важно соблюдать все санитарные требования и рекомендации», - напомнил Михаил Ведерников. По его словам, все уже устали от ограничений, масок и постоянных напоминаний об угрозе COVID-19. «Тем более, по понятным причинам об этом не хочется думать весной», - сказал глава области.

От также сообщил, что система здравоохранения начала постепенный переход к штатному режиму работы.

Что касается вакцинации от коронавируса, то со следующей недели прививочные пункты должны заработать во всех районах, в каждой взрослой поликлинике.

Кроме того, Михаил Ведерников раскритиковал работу по уборке Пскова. «Я давно не видел город таким грязным и замусоренным», - признался губернатор. Он сообщил, что дал поручение активизировать работу в этом направлении, она должна стать системной и качественной.

Михаил Ведерников пообещал «дожать» ситуацию до конца и попросил псковичей делать замечания тем, кому сложно донести до урны окурки, банки и фантики. «Мусор не появляется сам по себе», - напомнил политик и призвал псковичей уважать друг друга и, прежде всего, себя. У нас есть всё, чтобы сделать город чистым и красивым, полагает губернатор.

«Особенно обидно, что и президент Российской Федерации, и правительство оказывают нам беспрецедентную, колоссальную поддержку в части приведения в порядок дворов, дорог, улиц, объектов культурного наследия. Давайте относиться к этому с благодарностью», - призвал губернатор.

Он рассказал, что на днях правительство выделило Псковской области дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры. Регион получит в ближайшие 2 года еще более 2 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автодорог. В том числе в 2021 году поступит 190 млн рублей на объекты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Мы приняли решение направить их на долгосрочные контракты, чтобы ускорить их выполнение. Речь идет о дорогах к Печорам, Пушкинским Горам, Гдову, а также Порхов – Успенье», – отметил госуправленец.

Порядка 72 млн рублей направляется на завершение капитального ремонта моста через реку Шелонь в Дедовичском районе. «Он находился в неудовлетворительном состоянии – и еще в 2016 году его износ составлял 40 %. Срок ввода нового моста в эксплуатацию – 30 декабря, но успеем быстрее. На 1 марта техническая готовность составляет 90 %», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что в 2022 году Псковская область получит еще более внушительную сумму – 1 млрд 800 млн рублей – эти средства направят на продолжение строительства Северного обхода Пскова.

Кроме того, губернатор прокомментировал итоги визита в Псков премьер-министра Михаила Мишустина и первые поручения, данные главой кабмина министерствам. «Речь идет прежде всего о тех вопросах, которые озвучивались в рамках рабочих встреч в социальном городке и «Моглино». В том числе приняты системные решения о расширении программы господдержки индустриальных парков и увеличении финансирования региональных программ развития промышленности», – сообщил Михаил Ведерников.

Завершая выступление, Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с наступающим праздником 8 марта.