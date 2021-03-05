Общество

Программу о цветах и любви подготовили в «Михайловском» к 8 марта

К Международному женскому дню 8 марта в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подготовили литературно-музыкальную программу «Чистейшей прелести чистейший образец...». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в афишу вечера включили старинные русские романсы, написанные, в том числе и на произведения Пушкина, а также поэтические миниатюры о весне, цветах, женщинах и любви. В качестве названия программы в музее выбрали строку из пушкинского стихотворения «Мадонна» 1830 года.

На рисунке Петра Оссовского из фондов «Михайловского» — адресат «Мадонны», Наталья Пушкина (Гончарова).

Стихи и романсы исполнят Марина Мариненко (сопрано), Валерия Дуншкина (партия фортепиано), Дмитрий Могучев и Татьяна Трофимова.

Праздничный концерт назначен на 7 марта, начнётся он в 18.00.

Литературно-музыкальный вечер «Чистейшей прелести чистейший образец...» планируется провести в выставочном пространстве, где 4 марта открыли выставку «Лермонтов: судьба поэта-воина» из фондов Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».