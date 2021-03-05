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Общество

В Пскове прошло совещание с участием глав муниципалитетов

05.03.2021 22:12|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 5 марта, провел очередное рабочее совещание с руководителями муниципалитетов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, первой темой для обсуждения стала реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день все объекты, на которых запланировано благоустройство в текущем году, размещены на торги, либо ожидают заключение контракта, за исключением одной общественной территории, расположенной в городе Пскове.

Заместитель губернатора поручил незамедлительно организовать работу по объявлению аукциона на проведение строительно-монтажных работ. Представители администрации Пскова заверили, что сегодня все необходимые мероприятия будут исполнены, а непосредственное проведение аукциона состоится не позднее 12 марта. Также вице-губернатор поручил до 11 марта обеспечить контрактацию по неразмещенному лимиту денежных средств, доведенных до муниципалитетов, на реализацию благоустройства своей территории.

На совещании речь зашла и о подготовке к проведению в Псковской области онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году. Оно запланировано в период с 26 апреля по 30 мая. Руководитель Центра управления регионом Анастасия Григорьева продемонстрировала представителям органов местного самоуправления обучающий видеоматериал по работе с платформой.

В ряде муниципалитетов (Псков, Порховский, Островский, Куньинский, Опочецкий районы) уже начата работа по заполнению системы территориями, которые будут предложены для голосования.

Отдать свой голос за ту или иную территорию можно будет на сайте 60.gorodsreda.ru, также администрацией области будет организована работа волонтерских штабов в муниципальных образованиях с целью помощи гражданам в ориентации на указанном сайте.

Далее участники совещания обсудили работу с системой мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (МКА ЖКХ). За период с первого октября прошлого года по 4 марта текущего года в системе МКА ЖКХ зарегистрировано всего 100 произошедших инцидентов на территории региона, что не соответствует действительности.

Подводя итоги, Василий Осипов поручил руководителям муниципалитетов организовать работу по заполнению базы данных системы МКА ЖКХ, а руководителю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову повторно довести до сведения муниципальных образований методику работы с указанной системой.

В завершении совещания заместитель губернатора представил руководителям муниципалитетов исполняющего обязанности генерального директора Регионального оператора — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергея Шарлаева, который в свою очередь поднял вопрос о проблемах во взаимодействии Регионального оператора с органами местного самоуправления.

В результате обсуждения сторонами достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве и сосредоточении действий на соблюдении законных интересов граждан при проведении капитального ремонта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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