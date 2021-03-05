Общество

Специально оборудованная квартира предоставлена инвалиду-колясочнику в Пскове

Житель Пскова, инвалид 1-й группы Александр Барыльников обеспечен жильем, специально приспособленным для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа проведена по поручению Президента России, так как ранее пскович обращался к главе государства с соответствующей просьбой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

С новосельем Александра Барыльникова поздравила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Однокомнатная квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома, оборудована при поддержке администрации Псковской области.

У входа в жилой дом установлен электрический пандус. В квартире проведен ремонт, благодаря которому она полностью приспособлена для проживания инвалида-колясочника. Так, между комнатами отсутствуют пороги, для передвижения на инвалидной коляске адаптирован и выход на балкон. Кухонный стол и варочная панель в квартире располагаются на удобной высоте. Кроме того, специальный ремонт сделан в туалете и ванной комнате. Общая сумма предоставленной поддержки — порядка 1,3 млн рублей.

«Жилье, предоставленное Александру Барыльникову, соответствует всем установленным санитарным и техническим требованиям доступности жилого помещения в многоквартирном доме для инвалида. При этом и выбор квартиры, и проведение в ней ремонта осуществлялись совместно с Александром Анатольевичем. Теперь его жизнь может быть максимально самостоятельной», — отметила Ольга Евстигнеева. Вместе с тем она напомнила Александру Барыльникову о том, что он всегда может пользоваться услугами социального работника.

В свою очередь Александр Барыльников поблагодарил руководство региональных властей за предоставленное жилье. Он также отметил, что очень доволен теми условиями, в которых теперь будет проживать.