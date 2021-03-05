Общество

Александр Козловский в Бежаницах почтил память десантников 6-й роты

Депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский в рамках региональной недели с рабочим визитом посетил Бежаницкий район.

В поселке Бежаницы в сопровождении главы муниципального образования Сергея Михеева парламентарий побывал в средней школе, встретился с активом «Единой России», также посетил сквер десантников, где почтил память военнослужащих легендарной шестой роты.

В сквере установлен бюст бойца 6-й роты, гвардии рядового, старшего стрелка, кавалера Ордена мужества Алексея Нищенко. 19-летний житель Бежаниц героически погиб при исполнении воинского долга 1 марта 2000 года в Чечне, под Аргуном.