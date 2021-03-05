Общество

Развитие транспортной инфраструктуры Псковской области обсудили губернатор и замглавы Минтранса

В пятницу, 5 марта, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и первого заместителя министра транспорта России Андрея Костюка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры Псковской области.

Рабочая встреча началась с обсуждения реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава региона поблагодарил руководство Минтранса за серьезную поддержку Псковской области. «Благодаря федеральному центру за три года регион получил беспрецедентный объем средств для приведения в порядок дорожной сети, и не только по национальному проекту», — заметил Михаил Ведерников. Если в 2018 году чуть больше четверти дорог соответствовала нормативам, то в 2020 году их доля увеличена до 34%, а к 2024 планируется выйти на показатель в 44%.

Говоря о нацпроекте БКАД, глава региона сообщил, что в прошлом году в рамках регпроекта «Дорожная сеть» приведено в нормативное состояние 169 км автомобильных дорог. Финансирование составило более 2,6 млрд рублей. В этом году финансирование проекта будет увеличено почти до 3,5 млрд рублей. Общая сумма заключенных контрактов превысила 90%.

Кроме того, по решению председателя правительства России Михаила Мишустина Псковская область в ближайшие два года получит из федерального бюджета 2 млрд 41 млн рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. В том числе 1,8 млрд рублей область получит на продолжение строительства Северного обхода Пскова.

Губернатор проинформировал Андрея Костюка и о крупнейших дорожных проектах, реализованных при поддержке федерального бюджета. В конце прошлого года завершена реставрация Цепных мостов в Острове — уникального памятника культуры федерального значения. Завершается капитальный ремонт моста через реку Шелонь, который связывает Дедовичи с другими муниципалитетами и является кратчайшим путем для выхода на федеральные трассы.

Михаил Ведерников рассказал о подходах и взаимодействии с подрядчиками, работающими в дорожной сфере. «У нас на рынке работают в основном местные подрядчики. Они, как правило, не очень крупные, задействованы на муниципальных контрактах. А на серьезных объектах трудятся серьезные компании, которые работают и на федеральных объектах, с большим количеством рабочих, современной надежной техники. А самое главное — с большим опытом и правильным подходом к качеству и срокам. В этой части у нас проблемных моментов нет», — заметил глава региона.

Речь на встрече зашла и о необходимости приведения в нормативное состояние ряда мостовых сооружений Псковской области и автомобильных дорог на приграничных территориях. Глава региона подчеркнул, что реализовать эти проекты без финансовой помощи из федерального бюджета не представляется возможным. В свою очередь Андрей Костюк заверил, что работа с субъектом продолжится и поступившие от руководства региона предложения будут проработаны.

Кроме того, на встрече достигнута договоренность о передаче части региональных автодорог на федеральный уровень. Благодаря этому могут быть увеличены темпы и объемы приведения дорожной сети региона в нормативное состояние.