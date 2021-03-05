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Общество

Жириновский представил, что было бы с Россией, если бы СССР не распался

06.03.2021 00:08|ПсковКомментариев: 0

Если бы СССР не распался, то страна не потеряла бы республики и была бы самой успешной в мире. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет РИА «Новости».

«Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград», — сказал Владимир Жириновский.

Он заявил, что также Россия была бы монополистом на газово-нефтяном рынке, потому что все ресурсы Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана были бы объединены.

Также, по мнению Владимира Жириновского, сохранились бы множество семей. По его подсчетам, к настоящему моменту родилось бы уже 50 миллионов человек. К тому же, в стране отсутствовал бы национализм.

Источник: Псковская Лента Новостей
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