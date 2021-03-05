Общество

Депутат Андрей Корнев разбирался с дефектами дома в Великих Луках из-за подземного перехода

4 марта депутат Псковского областного собрания Андрей Корнев посетил несколько квартир дома возле строительства подземного перехода в Великих Луках, чтобы разобраться в ситуации. Как сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе администрации города, ранее в социальных сетях, в управляющую компанию обратились жильцы данного дома с жалобами на дефекты у себя в квартирах.

Андрей Корнев пришел к великолучанам не один. Он пригласил специалистов, заказчика, сотрудников ЖКХ и руководителя управляющей компании.

Фундамент и несущие стены находятся в стабильном стоянии. Это подтверждают маячки, которые установлены на фасадах здания, за ними ведется постоянное наблюдение, в том числе и со стороны общественности. А что происходит у людей в квартирах установит экспертиза. Депутат, общественность, управляющая компания и администрация города готовы помогать людям, взять часть на себя расходов и сопровождать великолучан в суде, в случае, если независимая экспертиза подтвердит, что причина именно в действиях подрядчика, который строит подземный переход.

Как сообщил Андрей Корнев великолучанам, эксперт готов приехать сразу после выходных с приборами, которые поверенны. Это очень важно при экспертизе. Корнев пообещал великолучанам держать все на контроле.

«Своеобразный рейд по квартирам показывает, что все за людей. Дом еще будет стоять долго и надежно, фундамент цел и невредим. Людям ничего не грозит, но нужна экспертиза, чтобы понять причину трещин и порчи имущества горожан», - сообщили в пресс-службе.