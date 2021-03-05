Общество

Полиция навестила псковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

В преддверии Международного женского дня в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова принимали гостей из регионального УМВД. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, поздравить с праздником воспитанников и коллектив сотрудников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова пришли заместитель начальника отдела Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области подполковник внутренней службы Александр Збарашевский, начальник культурного центра УМВД майор внутренней службы Анна Абрамова и сотрудник культурного центра УМВД Виктор Саханенок.

Они передали собравшимся теплые слова поздравлений от руководства регионального Управления и вручили группе работников Центра подарочные сертификаты. Особую благодарность за многолетнюю совместную работу стражи порядка адресовали директору учреждения Ольге Петровне Верхоглядовой. Ей вместе с букетом роз передали торты для детей.

Эта встреча стала еще одним мероприятием, осуществленным псковскими полицейскими в рамках Всероссийской акции «8 Марта - в каждый дом!».