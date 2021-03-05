Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области. Об этом 6 марта сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент проведено исследований – 285914 (1415 новых). Выявлено 94 новых случая заболевания, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 32557.
Выздоровели 117 человек, всего 21637.
Умерло 2 человека, общее количество смертей – 180.
Псков – 11745
Великие Луки – 5718
Бежаницкий район - 305
Великолукский район – 743
Гдовский район – 443
Дедовичский район – 644
Дновский район - 294
Красногородский район – 191
Куньинский район – 306
Локнянский район - 216
Невельский район – 1300
Новоржевский район – 295
Новосокольнический район – 830
Опочецкий район – 869
Островский район – 1638
Палкинский район – 350
Печорский район – 612
Плюсский район – 469
Порховский район – 1063
Псковский район – 2720
Пустошкинский район – 285
Пушкиногорский район - 279
Пыталовский район – 250
Себежский район – 495
Струго-Красненский район – 317
Усвятский район – 137
Иногородние (с 30.12.2020) - 43