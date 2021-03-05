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Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области

Общество

Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области

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Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области. Об этом 6 марта сообщил официальный телеграм-канал Псковской области. На данный момент проведено исследований – 285914 (1415 новых). Выявлено 94 новых случая заболевания, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 32557. Выздоровели 117 человек, всего 21637. Умерло 2 человека, общее количество смертей – 180. Псков – 11745 Великие Луки – 5718 Бежаницкий район - 305 Великолукский район – 743 Гдовский район – 443 Дедовичский район – 644 Дновский район - 294 Красногородский район – 191 Куньинский район – 306 Локнянский район - 216 Невельский район – 1300 Новоржевский район – 295 Новосокольнический район – 830 Опочецкий район – 869 Островский район – 1638 Палкинский район – 350 Печорский район – 612 Плюсский район – 469 Порховский район – 1063 Псковский район – 2720 Пустошкинский район – 285 Пушкиногорский район - 279 Пыталовский район – 250 Себежский район – 495 Струго-Красненский район – 317 Усвятский район – 137 Иногородние (с 30.12.2020) - 43