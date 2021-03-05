Общество

В Пскове отмечают 82-ю годовщину со дня образования 237-го десантно-штурмового полка

82-ю годовщину со дня образования 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознамённого полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии отмечают в Пскове в субботу, 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской думы.

В период с 19 августа по 1 сентября 1939 года в г. Новороссийске на базе 2-го батальона 221-го стрелкового Черноморского полка 74-й стрелковой Таманской дивизии был сформирован 633-й стрелковый полк, который организационно вошел в состав 157-й стрелковой дивизии.

С началом Великой Отечественной войны полк участвовал в боях на Керченском полуострове, в окружении и уничтожении группировки фашистов под Сталинградом. 1 марта 1943 года за умелые и решительные действия в боях с фашистами полк был преобразован в 237-й гвардейский стрелковый полк 76-й гвардейской стрелковой дивизии. В ознаменование этого дня 1 марта считается днем части. С 1941 по 1943 год полком командовали майоры Гамилагдашвили, Андреев, Шепелев, Коваленко, подполковники Мохов и Горб.

В составе дивизии полк в сентябре 1943 года освобождали г. Чернигов, форсировал Днепр, Вислу. За освобождение в январе 1945 года в г. Торн (Торунь) полку присвоено наименование «Торуньский», а за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении г. Бютовом 26 апреля 1945 года полк награжден орденом Красного Знамени. 3 мая 1945 года полк закончил боевые действия на берегу Балтийского моря. За годы войны тысячи военнослужащих полка были награждены орденами и медалями, а 9 человек стали Героями Советского Союза.

С января по июль 1946 года полк дислоцировался на станции Подписная Калужской области. В июне 1946 года 237-й гвардейский стрелковый Торуньский Краснознаменный полк был переформирован в 237-й гвардейский парашютно-десантный Торуньский Краснознаменный полк и вошел в состав 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. С июля 1946 года по май 1947 года полк дислоцировался в селе Новоселицы Новгородской области, а с мая 1947 года местом дислокации становится город Псков.

В 1965 году командир первого стрелкового батальона Герой Советского Союза гвардии майор Молодов Г.А. зачислен навечно в списки 1-й роты полка.

В 1967 году подразделения полка участвовали в учениях «Днепр», в 1970 году – учениях «Двина». В 1980 году личный состав участвовал в учениях «Братство по оружию-80», а в 1988 году – учениях «Осень-88». С 1988 по 1992 год подразделения полка выполняли задание правительства по наведению конституционного порядка в республиках Закавказья. За проявленный героизм и мужество более 30 военнослужащих награждены орденами и медалями.

В период с 1994 по 1995 год полк принимал участие в ликвидации незаконных бандформирований на территории Чечни. Сотни военнослужащих полка были награждены орденами и медалями, а гвардии полковник Сивко В.В., гвардии майор Зобов О.Н., гвардии капитан Власов С.В., гвардии лейтенант Ермаков О.В. (посмертно) удостоены звания Героя России.