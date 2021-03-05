Общество

Сегодня последний день приема заявок на фотоконкурс «Берегите женщин, женщин берегитесь»

До 6 марта включительно организационный комитет фотоконкурса принимает работы на конкурс фотографии «Берегите женщин, женщин берегитесь». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре (организатор конкурса), важным критерием отбора для членов жюри станут не только соответствие тематики, но и оригинальность, необычность идеи.

Участник, занявший 3 место получит настольную игру «Корова 006». Автор фотографии, занявшей 2 место, будет награжден беспроводными наушниками. Победитель конкурса фотографии получит кольцевую лампу. Приятным дополнением к подаркам станут деревянные значки ручной работы от спонсора фотоконкурса NOT BAD Studio | Изделия из дерева – их получит каждый, занявший призовое место.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия необходимо отправить фотографию, соответствующую заявленной теме, на e-mail: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотография» и важное.

Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с Положением.