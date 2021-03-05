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Общество

Сотрудницы Псковской инфекционной больницы получили в подарок цветы и торты

06.03.2021 15:08|ПсковКомментариев: 0

Сотрудницы Псковской инфекционной больницы накануне Международного женского дня получили цветы и торты. Как сообщили псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, активисты регионального отделения «Единой России» поздравили сотрудниц Псковской областной инфекционной больницы с наступающим Международным женским днем.

Представительниц прекрасного пола больницы поздравили руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном собрании депутатов Виктор Антонов, депутат регионального парламента Алексей Севастьянов, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов и другие партийцы и активисты волонтерского центра партии.

Виктор Антонов передал поздравления сотрудницам больницы от секретаря регионального отделения партии Александра Козловского и поблагодарил медиков за самоотверженную работу на передовой борьбы с коронавирусом.

«На Ваши хрупкие плечи в период пандемии легла очень трудная работа. Большое спасибо Вам за Ваш важный труд! Отдельно хочется поблагодарить руководителя больницы Анастасию Повторейко за то, что она смогла собрать такую сильную команду. Теперь, надеемся, ситуация с заболеваемостью пойдет на спад, ведь псковичи уже делают прививки от коронавируса», - отметил Виктор Антонов и пожелал сотрудницам счастья, здоровья и весеннего настроения.

Партийцы вручили сотрудницам ковид-центра цветы и торты к чаю, а также открытки и игрушки, сделанные воспитанниками детского сада №23 «Березка».

Главный врач псковского ковид-центра Анастасия Повторейко поблагодарила активистов «Единой России» за поздравление и подарки. Особенно трогательно было получить подарки из детского сада, сделанные своими руками.

Теги: #8 марта #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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