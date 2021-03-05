Общество

Псковские власти окажут необходимую помощь семье Валентина Курбатова

Псковские власти окажут всю необходимую помощь семье скончавшегося Валентина Курбатова. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня на 81-м году ушел из жизни Валентин Яковлевич Курбатов. Великий человек, прекрасный публицист и прозаик, который многое сделал для развития культуры Псковской области и России. Очень ценю, что мне выпала честь знать Валентина Яковлевича и общаться с ним. Каждая встреча с ним была необыкновенным прикосновением к знаниям, мудрости и прекрасному слогу», - написал Михаил Ведерников.

«Для всех нас его уход большая потеря. Это человек, которым искренне гордились, и которого искренне уважали и любили. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую помощь семье», - пообещал губернатор.