Общество

Андрей Турчак: смерть Валентина Курбатова - огромная утрата для всего общества

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Курбатова. "На 82-ом году жизни умер Валентин Курбатов – наш выдающийся писатель и литературный критик, чье творчество отмечено множеством наград и премий. Это огромная утрата для писательского мира, для всего нашего общества. И, конечно же, для Псковской области, с которой была неразрывно связана жизнь Валентина Яковлевича" - сказал Андрей Турчак.

"Мы навсегда запомним его мудрым, энергичным человеком, который любил свою страну и ее культуру, искренне стремился сделать окружающий мир лучше.

Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Валентина Курбатова. Светлая память", - добавил сенатор.