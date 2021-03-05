Общество

Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика Валентина Курбатова, отметив его большую общественную работу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова – талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы», - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Курбатов многое сделал для изучения «творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу». Глава государства добавил, что Курбатов подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре.

Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.