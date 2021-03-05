Общество

На кладбище под Островом после обрезки деревьев повреждены ограды и памятники

Накануне Вселенской родительской субботы на кладбище около храма Архангела Михаила с Кухвы в Островском районе провели обрезку деревьев. Работа выполнили так, что повредили памятники и ограды, сообщается в группе Спасо-Казанского женского монастыря в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятие, конечно, необходимое... Работа проведена чисто по-русски. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда! Прихожане, пришедшие в храм и на кладбище, были удивлены и крайне возмущены тем, что увидели. Ущерб нанесен памятникам, насаждениям, оградкам. Некоторые могилы завалены ветками, обрезками деревьев. Имеются повреждения. Будет ли в ближайшее время наведен порядок на Михайловском погосте? И администрация Бережанской волости в курсе ли этого безобразия на погосте?» - говорится в сообщении.