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Общество

Объявлен новый аукцион на благоустройство сквера на площади Ленина в Пскове

06.03.2021 20:48|ПсковКомментариев: 0

5 марта объявлен повторный аукцион на благоустройство территории общего пользования – сквера на пл. Ленина муниципального образования «Город Псков» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта - 28 млн 007 тыс. 944 рубля. Окончание подачи заявок – 15 марта.

Как сообщалось ранее, электронный аукцион по благоустройству сквера на площади Ленина в Пскове признали несостоявшимся. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Комиссия в ходе заседания 3 марта признала электронный аукцион несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем подана лишь одна заявка (часть 16 статьи 66 федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ).

Кроме того, признали не соответствующими требованиям федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ участника аукциона (ООО «ДП "ВИКОНТ"») и поданную им заявку.

Теги: #площадь Ленина
Источник: Псковская Лента Новостей
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