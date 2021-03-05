Общество

Псковская область получит 10 млн рублей на гранты для НКО

Псковская область получит 10 млн рублей на гранты для НКО. Об этом 6 марта сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Совсем недавно был Международный день НКО, а сегодня хочу еще раз поздравить представителей некоммерческих организаций региона60! Координационный комитет принял решение о распределении грантов Президента между субъектами. В частности, Псковская область получит софинансирование в размере 10,2 млн рублей на оказание поддержки региональным НКО», - написал губернатор.

В 2021 году грантовый фонд конкурсов, проводимых для СОНКО составит более 20 млн рублей. Оператором предоставления субсидий, как и в 2020 году, будет Управление общественных проектов и молодежной политики.

«Уверен, что полученная финансовая поддержка будет серьезным подспорьем нашему некоммерческому сектору», - добавил губернатор.