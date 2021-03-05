Общество

Посвященная женщинам выставка открылась в администрации Псковской области

Посвященная женщинам выставка, которую помогли оформить дети, открылась в администрации Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В условиях противодействия пандемии существенно выросла нагрузка на аппарат администрации. Многие сотрудники работают практически без выходных, остаются на рабочем месте с утра и до поздней ночи. При этом большая часть (3/4) команды аппарата – это женщины. И чтобы их поддержать, в преддверии 8 марта был организован целый уголок, полный весны и домашнего тепла», - рассказал губернатор.

«Здесь открытки, рисунки, витражи из цветного стекла и поделки, созданные детьми и внуками сотрудниц аппарата администрации Псковской области. В каждую работу дети вложили всю свою любовь к мамам и бабушкам», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил признательность сотрудницам администрации, которые большую часть своего времени отдают работе на благо Псковской области. «Мы ценим ваш труд, ответственность и преданность общему делу», - подчеркнул он.

«Отдельно благодарю за терпение и понимание ваших близких, детей, мужей за то, что они мирятся с вашими задержками на работе, понимают и поддерживают в любой ситуации», - добавил Михаил Ведерников.