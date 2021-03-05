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Общество

Вузы смогут проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии

07.03.2021 15:27|ПсковКомментариев: 0

В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства России, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такой формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

«Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным. Потребуется также согласие самого студента», - отметили в пресс-службе правительства.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. «Сам процесс идентификации достаточно прост. Изначально студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», - пояснили в пресс-службе.

Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.

Теги: #правительство #образование #вуз
Источник: Псковская Лента Новостей
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