Общество

Краснокнижных сорокопута и кликуна встретили москвичи в Себежском нацпарке

Лебедя-кликуна, мохноногого сыча, среднего дятла и серого сорокопута, занесенных в Красную книгу Псковской области, встретили волонтеры из Москвы в рамках учета птиц по программе «Евроазиатский Рождественский учет» в национальном парке «Себежский». Об этом сообщается на сайте нацпарка.

Лебеди-кликуны. Фото здесь и далее: seb-park.ru

В ходе учета зафиксировали 36 видов птиц. «Примерно столько их встречается здесь на учетах каждый год. В основном это обычные зимующие птицы средней полосы России: синицы большая, длиннохвостая, хохлатая, московка и лазоревка, корольки, пищухи, гаички черноголовая и пухляк, поползни, воробьи полевой и домовый, дятлы большой, средний и малый пестрые, белоспинный, седой и желна, чижи, чечетки, сойки, снегири, крапивники, сороки, голуби, дрозды-рябинники, серые сорокопуты, канюк, вóроны, вороны, галки и кедровки; из куриных в этом году отмечены только рябчики. На открытой воде встретились лебеди – шипуны и кликуны (взрослые с молодыми), а также кряквы. Во внеучетное время отмечен мохноногий сыч (две птицы токовали вечером и ночью рядом с турбазой). На ознакомительной прогулке по Себежу удалось увидеть еще зеленушек, щеглов, сизых и серебристых чаек, грачей и даже пару летевших над Себежским озером чибисов – весна уже не за горами», - говорится в сообщении.

Серый дятел

Учетом занималась группа из шести волонтеров – любителей птиц из Москвы. За пять дней они прошли 100 км по основным биотопам парка – деревням, смешанным лесам, соснякам, лиственным лесам и полям-перелескам.

Кампании зимних учетов птиц «Евроазиатский Рождественский учет» действуют на территории России и сопредельных стран с 1986 года. Цель кампаний — ежегодное обследование птичьего населения и мониторинг его естественных колебаний и различных изменений, связанных с состоянием среды обитания и другими причинами. В учетах участвуют как профессиональные орнитологи, так и любители, волонтеры-исследователи, студенты, школьники. Координируют эти общероссийские общественно-научные кампании Мензбировское орнитологическое общество и Союз охраны птиц России.