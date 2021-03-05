Общество

Глава Великих Лук пожелал Михаилу Ведерникову сил и энергии

Глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с днем рождения.

«Ваши выдающиеся лидерские качества, опыт и талант организатора, присущее вам масштабное стратегическое мышление и эффективная работа на благо Псковской области позволили вам стать одним из самых авторитетных представителей губернаторского корпуса нашей страны, - отметил глава города. - Являясь талантливым руководителем, умеющим в сложных условиях находить оптимальные решения поставленных задач, вы способствуете достижению положительных результатов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала Псковской области. Особых слов признательности заслуживает ваше постоянное внимание и поддержка города воинской славы Великие Луки, реальная помощь в реализации национальных проектов и федеральных целевых программ в нашем городе».

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Николай Козловский пожелал главе региона крепкого здоровья, успехов на ответственном посту, сил и энергии «для воплощения в жизнь смелых идей и планов». «Счастья, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!» - добавил он.