Переболевшая коронавирусом девушка страдает от невыносимых запахов

Переболевшая коронавирусом репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит пожаловалась на постоянное ощущение неприятных запахов.
Долгое время она думала, что источник невыносимого запаха находится у нее в квартире, поэтому постоянно убиралась. Но позже она заметила, что чувствует этот запах и в супермаркетах, и когда гуляет с собакой. Затем девушка поняла, что страдает искаженным восприятием запахов, пишет РИА Новости.
По ее словам, во время болезни она перестала чувствовать запахи, а спустя три месяца обоняние к ней вернулось, но не совсем.
«Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами», - пояснила журналистка.