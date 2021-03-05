Общество

Переболевшая коронавирусом девушка страдает от невыносимых запахов

Переболевшая коронавирусом репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит пожаловалась на постоянное ощущение неприятных запахов.

Долгое время она думала, что источник невыносимого запаха находится у нее в квартире, поэтому постоянно убиралась. Но позже она заметила, что чувствует этот запах и в супермаркетах, и когда гуляет с собакой. Затем девушка поняла, что страдает искаженным восприятием запахов, пишет РИА Новости.

По ее словам, во время болезни она перестала чувствовать запахи, а спустя три месяца обоняние к ней вернулось, но не совсем.

«Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами», - пояснила журналистка.