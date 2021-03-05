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Общество

В Великих Луках решают проблему с «озером» у кинотеатра

07.03.2021 19:05|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках занялись решением проблемы подтопления территории, прилегающей к кинотеатру «Родина». Об этом сообщается на сайте главы региона.

Фото здесь и далее: губернатор60.рф

«Это озеро стоит там уже несколько лет, вы не чего не предпринимаете. Наверное, ждете, пока там какой-нибудь школяр утонет, тогда заделаете. Просто ужас», - пожаловался местный житель.

«Работы по замене участка водопропускной трубы ливневой канализации у кинотеатра "Родина" на улице Лизы Чайкиной с восстановлением нормальной работоспособности планируются к выполнению. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению собственника гаражей, препятствующих выполнению работ», - ответила глава администрации Великих Лук Любовь Романова.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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