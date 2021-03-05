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Псковские архивисты – о Валентине Курбатове: В его строках оживали прозаики и поэты

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал сообщение в память о члене Союза писателей России, прозаике, литературном критике и литературоведе Валентине Курбатове, скончавшемся 6 марта.

Валентин Курбатов. Фото из социальных сетей

«Для нас, сотрудников Государственного архива Псковской области, – это был удивительный по искренности и глубине ощущений автор, - отметили архивисты. - В его строках оживали прозаики и поэты, начинали говорить с тобой герои их произведений. И ты совершенно иначе воспринимал все, что читал еще в школьные или студенческие годы - так ярко и необыкновенно живо говорил он, и начинало казаться, будто тексты звучат, будто их читает тебе автор, а Валентин Яковлевич лишь перелистывает страницу за страницей».

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«С ним можно было говорить часами. И речь его – необыкновенно насыщенная, правильная русская речь – с головой окунала в то, о чем шел разговор. О псковских ли писателях, об истории Пскова, о России. Он никогда не был равнодушен к своему времени, к людям, к условиям, в которых они живут. Даже на встречах с политиками он говорил настолько честно, будто от слова его зависел завтрашний день каждого из нас», - рассказали в госархиве.

Валентин Курбатов еще при жизни передал в фонды псковского госархива книги, публикации в периодических изданиях, предисловия, вступительные статьи, заключения, рецензии. «Его личные документы, документы о награждениях и о присвоении почетных званий, письма, афиши, фотографии. Мы гордимся тем, что являемся его современниками, что говорили с ним, что могли задать вопросы ему и получить ответы на них. Нам до сих пор кажется, что Валентин Яковлевич Курбатов ушел слишком рано!» - добавили в госархиве.