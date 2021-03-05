Псковские архивисты – о Валентине Курбатове: В его строках оживали прозаики и поэты

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал сообщение в память о члене Союза писателей России, прозаике, литературном критике и литературоведе Валентине Курбатове, скончавшемся 6 марта.
Валентин Курбатов. Фото из социальных сетей
«Для нас, сотрудников Государственного архива Псковской области, – это был удивительный по искренности и глубине ощущений автор, - отметили архивисты. - В его строках оживали прозаики и поэты, начинали говорить с тобой герои их произведений. И ты совершенно иначе воспринимал все, что читал еще в школьные или студенческие годы - так ярко и необыкновенно живо говорил он, и начинало казаться, будто тексты звучат, будто их читает тебе автор, а Валентин Яковлевич лишь перелистывает страницу за страницей».
Валентин Курбатов еще при жизни передал в фонды псковского госархива книги, публикации в периодических изданиях, предисловия, вступительные статьи, заключения, рецензии. «Его личные документы, документы о награждениях и о присвоении почетных званий, письма, афиши, фотографии. Мы гордимся тем, что являемся его современниками, что говорили с ним, что могли задать вопросы ему и получить ответы на них. Нам до сих пор кажется, что Валентин Яковлевич Курбатов ушел слишком рано!» - добавили в госархиве.