Общество

Великолукские полицейские подарили женщинам цветы

Женщинам, обратившимся в РЭО ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки за оказанием государственных услуг, дарили цветы и поздравляли их с предстоящим праздником – Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках акции «Цветы для милых дам» полицейские вручали женщинам цветы, поздравляли их с праздником, проводили профилактические беседы и передавали тематические листовки, изготовленные в УМВД России по Псковской области.