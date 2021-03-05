Общество

Вы учите нас любить и быть любимыми - Михаил Ведерников поздравил псковичек с 8 Марта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В этот праздничный весенний день мы говорим слова искренней признательности нашим мамам, женам, сестрам, дочерям и коллегам. С вами связаны самые теплые и нежные чувства. С первых дней нас окружает тепло безграничной материнской заботы. Затем женщина открывает нам мир настоящей любви. Но самое невероятное женское чудо - это дар новой жизни маленькому человеку, а нам - радости отцовства», - отметил в своем поздравлении глава региона.

Он подчеркнул, что женщины учат мужчин любить и быть любимыми, открывают им новые горизонты, вдохновляют на подвиги и свершения. «Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими мужчинами, защищая вас от бурь и невзгод и окружая вниманием и заботой», - добавил губернатор.

«Дорогие наши! Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости и улыбок, а мы приложим к этому все усилия. Желаю вам счастья, благополучия, хорошего весеннего настроения и всего самого доброго. Любите и будьте любимы! С праздником!» - пожелал Михаил Ведерников.