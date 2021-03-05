Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
Льготные кредиты от ПСБ
ЭКО - стань донором
Знак качества фабрики обуви Nordman
Подарки, которые не забываются
Где заказать дом мечты?
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 05.03.2021 13:340 Чемпионат «Молодые профессионалы» завершился в Псковской области. ФОТО 08.03.2021 09:170 Вы учите нас любить и быть любимыми - Михаил Ведерников поздравил псковичек с 8 Марта 08.03.2021 09:010 Масленичная неделя началась у православных христиан 08.03.2021 08:450 Путин поздравил женщин России с Международным женским днем 07.03.2021 21:450 Великолукские полицейские подарили женщинам цветы 07.03.2021 20:150 В Псковской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку
 
 
 
Самое популярное 05.03.2021 17:280 Борис Елкин не исключил возможности сноса Ольгинского моста в Пскове 06.03.2021 15:370 В Пскове скончался член Союза писателей России Валентин Курбатов 05.03.2021 16:472 Не «поженилось», или Золотой перекресток 07.03.2021 20:150 В Псковской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку 05.03.2021 19:472 Михаил Ведерников обратился к псковичам с большой просьбой
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вы учите нас любить и быть любимыми - Михаил Ведерников поздравил псковичек с 8 Марта

08.03.2021 09:17|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

 

 

«Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В этот праздничный весенний день мы говорим слова искренней признательности нашим мамам, женам, сестрам, дочерям и коллегам. С вами связаны самые теплые и нежные чувства. С первых дней нас окружает тепло безграничной материнской заботы. Затем женщина открывает нам мир настоящей любви. Но самое невероятное женское чудо - это дар новой жизни маленькому человеку, а нам - радости отцовства», - отметил в своем поздравлении глава региона.

Он подчеркнул, что женщины учат мужчин любить и быть любимыми, открывают им новые горизонты, вдохновляют на подвиги и свершения. «Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими мужчинами, защищая вас от бурь и невзгод и окружая вниманием и заботой», - добавил губернатор.

«Дорогие наши! Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости и улыбок, а мы приложим к этому все усилия. Желаю вам счастья, благополучия, хорошего весеннего настроения и всего самого доброго. Любите и будьте любимы! С праздником!» - пожелал Михаил Ведерников.

Теги: #губернатор #8 марта #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 843 человека
08.03.2021, 09:350 Восьмилетний мальчик погиб в ДТП по дороге в Псковскую область 08.03.2021, 09:170 Вы учите нас любить и быть любимыми - Михаил Ведерников поздравил псковичек с 8 Марта 08.03.2021, 09:010 Масленичная неделя началась у православных христиан 08.03.2021, 08:450 Путин поздравил женщин России с Международным женским днем
07.03.2021, 22:230 Экс-директор почтового отделения в Гдовском районе предстанет перед судом за присвоение денег 07.03.2021, 22:050 Около 90 псковских десантников примут участие в российско-белорусском учении в марте 07.03.2021, 21:450 Великолукские полицейские подарили женщинам цветы 07.03.2021, 21:230 В Мюнхене осквернили могилу Бандеры
07.03.2021, 21:010 Ямочный ремонт на переулке Подолешинском в Великих Луках планируют начать на следующей неделе 07.03.2021, 20:320 Гдовича будут судить за кражи и перелом пальца женщине возле городской бани 07.03.2021, 20:150 В Псковской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку 07.03.2021, 19:440 Псковские архивисты – о Валентине Курбатове: В его строках оживали прозаики и поэты
07.03.2021, 19:250 Андрей Пронин рассказал о любви к абсурду. ВИДЕО 07.03.2021, 19:050 В Великих Луках решают проблему с «озером» у кинотеатра 07.03.2021, 18:550 Переболевшая коронавирусом девушка страдает от невыносимых запахов 07.03.2021, 18:220 Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к бдительности на дорогах
07.03.2021, 18:020 Глава Великих Лук пожелал Михаилу Ведерникову сил и энергии 07.03.2021, 17:310 В Австрии прекратили вакцинацию от COVID-19 партией AstraZeneca после смерти женщины 07.03.2021, 17:010 Новый сорт орхидеи вывели в России к 8 Марта 07.03.2021, 16:380 Краснокнижных сорокопута и кликуна встретили москвичи в Себежском нацпарке
07.03.2021, 16:120 Отпевание Валентина Курбатова состоится в Пскове 10 марта 07.03.2021, 16:010 Михаил Ведерников: Интерес инвесторов к Псковской области не снизился 07.03.2021, 15:390 Выставка «Мы едем к вам» откроется в Пскове 7 марта 07.03.2021, 15:270 Вузы смогут проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии
07.03.2021, 15:010 Мужчина погиб при столкновении автомобиля с фурой возле Опочки. ФОТО 07.03.2021, 14:420 Псковский губернатор рассказал об «архистратегической задаче» в сфере авиаперелетов 07.03.2021, 14:080 Парк «Россия – моя история» планируют открыть в Пскове до конца года 07.03.2021, 13:440 Писатель и драматург Дмитрий Данилов встретится с читателями в Пскове
07.03.2021, 13:280 Ганзейский промо-тур для блогеров проведут в Псковской области 07.03.2021, 13:030 Мороз до -12 ожидается в Псковской области 8 марта 07.03.2021, 12:520 Псковский театр драмы опубликовал афишу на апрель 07.03.2021, 12:320 В России упростили правила использования маткапитала на улучшение жилищных условий
07.03.2021, 12:110 Эстонские подростки готовятся к войне с Россией 07.03.2021, 11:440 Пскович попался на краже спиртного в магазине 07.03.2021, 11:310 Подрядчики убирают Псков от снега. ВИДЕО 07.03.2021, 11:070 Посвященная женщинам выставка открылась в администрации Псковской области
07.03.2021, 10:500 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 07.03.2021, 10:200 Псковские писатели – о смерти Валентина Курбатова: Ушел наш человек-эпоха, адмирал литературы 07.03.2021, 10:050 Инфекционисты ожидают роста заболеваемости коронавирусом в России в середине весны 07.03.2021, 09:371 Псковский губернатор отмечает 46-летие
07.03.2021, 09:180 Метель ожидается днем в Псковской области 07.03.2021, 09:010 В России вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов 07.03.2021, 08:120 Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области 07.03.2021, 08:011 98 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
06.03.2021, 22:490 Более 15 тысяч прыжков с парашютом совершили военнослужащие ВДВ в феврале 06.03.2021, 22:170 Псковская область получит 10 млн рублей на гранты для НКО 06.03.2021, 22:080 Росгвардия приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны 06.03.2021, 22:040 Женщинам-военнослужащим центра связи Балтийского флота отправили зашифрованное поздравление
06.03.2021, 21:570 «Данилов-фест» стартовал в Псковском театре драмы 06.03.2021, 21:520 Александр Козловский поздравил своих учителей с Международным женским днем 06.03.2021, 21:430 Новый масленичный «обряд» придумали гости пушкинского Бугрово 06.03.2021, 21:290 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности
06.03.2021, 21:180 Чемпионаты по мини-футболу среди школьных и взрослых команд проходят в Пскове 06.03.2021, 21:000 Переустройство сети питания светофора Рижский - Юбилейная продолжится до 8 марта 06.03.2021, 20:480 Объявлен новый аукцион на благоустройство сквера на площади Ленина в Пскове 06.03.2021, 20:430 На кладбище под Островом после обрезки деревьев повреждены ограды и памятники
06.03.2021, 20:250 Президент Венесуэлы с супругой вакцинировались «Спутником V» 06.03.2021, 20:190 Путин отметил большую общественную работу литературного критика Курбатова 06.03.2021, 19:570 16-летняя девушка пропала в Псковской области 06.03.2021, 19:280 Метель и порывистый ветер придут в Псковскую область
06.03.2021, 19:160 Андрей Турчак: смерть Валентина Курбатова - огромная утрата для всего общества 06.03.2021, 18:570 Улицу Спортивную отремонтируют в Пскове до 13 июля 06.03.2021, 18:200 Известный писатель Дмитрий Данилов участвует в псковском «Данилов-фесте» 06.03.2021, 17:551 Георгий Василевич и музей-заповедник «Михайловское»: Памяти Валентина Курбатова
06.03.2021, 17:410 Более 30 работников и 16 единиц техники «Псковавтодора» задействованы в круглосуточной уборке Пскова 06.03.2021, 17:190 В псковской дивизии прошло закрытие всероссийского чемпионата ВДВ по боксу. ФОТО 06.03.2021, 16:560 Псковские власти окажут необходимую помощь семье Валентина Курбатова 06.03.2021, 16:300 22 новых евроконтейнера поставил регоператор в Палкинский район
06.03.2021, 16:050 Хозяйки железной дороги. ЛОНГРИД 06.03.2021, 15:370 В Пскове скончался член Союза писателей России Валентин Курбатов 06.03.2021, 15:281 Губернатор договорился с минтрансом о финансировании новых объектов 06.03.2021, 15:080 Сотрудницы Псковской инфекционной больницы получили в подарок цветы и торты
06.03.2021, 14:420 Песков опроверг сообщения о планах снова повысить пенсионный возраст 06.03.2021, 14:090 Сегодня последний день приема заявок на фотоконкурс «Берегите женщин, женщин берегитесь» 06.03.2021, 13:350 В дом к локнянской пенсионерке проник незнакомец и похитил икону 06.03.2021, 13:240 Светофор на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове сегодня может работать со сбоями
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.