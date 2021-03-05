Общество

Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил женщин региона с 8 марта

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов поздравил жительниц региона с праздником 8 Марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта! Жизнь каждого человека наполнена разным содержанием, но глобальные и самые важные смыслы нашего существования связаны именно с женщиной: появление на свет, семья, любовь, добро, мир. Международный женский день - это повод высказать вам свое уважение и восхищение.

Вы прекрасны и в праздники, и в будни. Вы обладаете множеством уникальных качеств, которые нам, мужчинам, порой кажутся сродни волшебству. Вы умеете одним своим присутствием создать радушную атмосферу, за считанные минуты превратить обыденность в праздник, справиться с тысячей дел, оставаясь легкими и красивыми, найти самые нужные и точные слова, чтобы поддержать в трудную минуту. Спасибо вам, что делаете мир лучше.

От всего сердца желаю вам, дорогие женщины, счастья и здоровья! Пусть у вас не будет причин для грусти, а сердце всегда будет наполнено радостью и любовью!» - говорится в поздравлении спикера регионального парламента.