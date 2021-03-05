Общество

Масленичная неделя началась у православных христиан

У православных христиан сегодня, 8 марта, началась масленичная неделя, которая продлится до 14 марта.

По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. Конкретные ее сроки зависят от даты главного христианского праздника. В эту неделю отменяются обязательные посты по средам и пятницам, однако запрет на употребление мяса уже действует, пишут «Известия».

В народной традиции Масленица символизирует переход от зимы к весне и последний всплеском сытой веселой жизни перед началом длительного и строгого Великого поста. В качестве напоминания о приближающемся посте в среду и в пятницу совершаются длительные богослужения, наподобие великопостного.

Пост предваряется Прощеным воскресеньем, это как раз завершение Масленицы. А Масленица — это время, когда раньше часто ходили в гости, как говорили, «к теще на блины».

Корнями масленица уходит в дохристианские времена. Ее отмечали многие восточнославянские народы. Перекликается она с аналогичными праздниками некоторых индоевропейских народов, посвященных наступлению весны.

По одной из версий, древний славянский праздник был посвящен богу Велесу, покровителю скота. По другой – смерти богини Зимы. Поэтому ученые спорят о том, зимний или весенний это праздник. С установлением христианства масленица больше не связана с днем весеннего равноденствия и даже стала частью церковного календаря.