Общество

Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. За все время пандемии в регионе в результате заражения умерли 184 пациента, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего в Псковской области заразились коронавирусом 32 744 человек (из них 89 за последние сутки), выздоровели – 21 735 (+34). В регионе провели 288 140 исследований на COVID-19.

Количество зараженных по муниципалитетам Псковской области с начала пандемии: