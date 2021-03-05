Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. За все время пандемии в регионе в результате заражения умерли 184 пациента, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего в Псковской области заразились коронавирусом 32 744 человек (из них 89 за последние сутки), выздоровели – 21 735 (+34). В регионе провели 288 140 исследований на COVID-19.
Количество зараженных по муниципалитетам Псковской области с начала пандемии:
- Псков – 11803
- Великие Луки – 5741
- Бежаницкий район - 312
- Великолукский район – 746
- Гдовский район – 445
- Дедовичский район – 649
- Дновский район - 295
- Красногородский район – 193
- Куньинский район – 309
- Локнянский район - 219
- Невельский район – 1300
- Новоржевский район – 295
- Новосокольнический район – 841
- Опочецкий район – 869
- Островский район – 1657
- Палкинский район – 352
- Печорский район – 616
- Плюсский район – 479
- Порховский район – 1065
- Псковский район – 2733
- Пустошкинский район – 290
- Пушкиногорский район - 286
- Пыталовский район – 252
- Себежский район – 497
- Струго-Красненский район – 320
- Усвятский район – 137
- Иногородние (с 30.12.2020) - 43