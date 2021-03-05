Общество

Александр Козловский поздравил псковичек с Международным женским днем

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил псковичек с Международным женским днем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

«Дорогие женщины, девушки, девочки! С праздником вас! С Международным женским днем!

Вы – наша опора, наше счастье, та самая сила, которая помогает нам двигаться вперед, вершить, творить. Пусть каждый день в вашей жизни будет наполнен весенним теплом, пусть улыбка всегда озаряет всех вокруг, пусть все ваши мечты обязательно сбудутся! А все остальное зависит от нас – мужчин», - говорится в поздравлении.

Александр Козловский призвал мужчин обнять сегодня своих матерей, жен и дочерей. «Они – самое главное в жизни!» - подчеркнул он.