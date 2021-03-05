Общество

Похудевший Владимир Долинский любит приезжать в Псков к родителям зятя

Известный российский актер, телеведущий, заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал в интервью порталу «Источник Онлайн», что за время самоизоляции похудел на 9 кг.



Актер Владимир Долинский с зятем, уроженцем Пскова Дмитрием Мариным (слева)

Источник: Instagram-страница vova_doly

«В пандемию работы не было: театры были закрыты, антрепризы не работали. Если говорить в целом об этом периоде, то что же в нем хорошего? Когда полстраны болеет и «трясется», чтобы не заболеть – очень трудные это времена. Слава Богу, что сейчас острота, пик этого дела как бы прошли, ситуация вроде бы идёт на улучшение», - поделился он.

Владимир Долинский признался, что сам переболел коронавирусом, не обошел COVID-19 стороной и его ближайших родственников: жену, дочь и зятя. «Еще в этот период мы жили на даче, ухаживали за садом и огородом. Я занимался спортом (ходил со скандинавскими палками),

Актер подчеркнул, что очень гордится своей женой. «Наталья – отличная хозяйка, мы в любви прожили уже 34 года. Вырастили прекрасную дочку: Полине 32 года, она ведущая артистка Малого театра, играет много главных ролей. Дочь замужем за актером Дмитрием Мариным - он тоже хороший актер, великолепно исполняет роль Хлестакова в «Ревизоре». Еще мы очень дружим с родителями зятя: ездим к ним в гости в Псков, прекрасно проводим там время всей семьей», - заключил Владимир Долинский.