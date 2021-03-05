Общество

Глава Великих Лук поблагодарил женщин за умение делать мир гармоничнее и ярче

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил великолучанок с Международным женским днем. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«Уважаемые великолучанки! Дорогие женщины! Примите самые теплые и сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Этот весенний праздник позволяет выразить слова искренней признательности и восхищения прекрасной половине человечества за умение делать мир гармоничнее и ярче.

Жительницы города Великие Луки обладают многогранными талантами и способностью брать ответственность за решение сложных производственных и общественных задач. При этом великолучанки славятся добротой, обаянием и неравнодушием.

Вам, дорогие женщины, удается с успехом сочетать эффективную трудовую деятельность с воспитанием детей и домашними обязанностями», - отметил в своем поздравлении глава города.

Николай Козловский подчеркнул, что прекрасная половина человечества, сохраняя женственность и душевность, показывает пример добросовестного отношения к делу и умения достигать намеченных целей в самых разных сферах жизни, добивается впечатляющих результатов в науке, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, политике.

«Особой благодарности заслуживает ваш великий материнский труд, искренняя любовь и забота о близких и родных. Глубокого уважения достойны представительницы старшего поколения, которые внесли большой вклад в развитие страны, региона и города, а сегодня являются надежными хранительницами лучших традиций нашего народа и передают их молодежи», - добавил он.

«Дорогие великолучанки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и большого личного счастья! Пусть в ваших семьях царит гармония и взаимопонимание, а в жизни будет больше радости и улыбок! Мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!» - заключил Николай Козловский.