Общество

Сергей Гусев поздравил великолучанок с Международным женским днем

Секретарь Великолукского городского местного отделения Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Гусев поздравил великолучанок с Международным женским днем 8 марта.

«Дорогие великолучанки! Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта! Вы наполняете этот мир красотой, гармонией и душевным теплом, дарите доброту и нежность своим родным и близким.

Являясь квалифицированными и исполнительными специалистами, вы добросовестно трудитесь в разных отраслях экономики, на производстве и в социальной сфере, образовании и здравоохранении. Обладая неравнодушием и инициативностью, вы принимаете деятельное участие в общественной и политической жизни», - отметил он в поздравлении.

Сергей Гусев подчеркнул, что профессиональные успехи великолучанок, их высокая гражданская активность, впечатляющие результаты в спорте, науке, культуре – это весомый вклад в развитие нашего города, Псковской области и страны. «Искреннего восхищения достойно ваше умение совмещать трудовую деятельность с заботой о детях, семье, доме и при этом оставаться женственными, доброжелательными, отзывчивыми», - добавил он.

Особой и самой глубокой благодарности, по словам Сергея Гусева, заслуживают представительницы старшего поколения, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в восстановлении города и много лет работали на его благо.

«Уважаемые великолучанки! Примите пожелания крепкого здоровья, воплощения в жизнь задуманных планов, счастья и согласия в семьях, добра, благополучия и праздничного весеннего настроения!» - заключил Сергей Гусев.