Общество

Полтысячи тюльпанов раздали волонтеры 8 марта в Пскове

Уже несколько лет подряд в рамках Международного женского дня в Пскове проходит акция «Весенняя». В этом году добровольцы волонтерского центра «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» поздравляли псковичек с праздником и дарили им цветы на улицах города. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, представительницы прекрасного пола получили более 500 тюльпанов.

«Главная цель акции - порадовать дам всех возрастов улыбками, приятными поздравлениями, подарить им немного весеннего настроения», - пояснили в партии.

«Каждой девушке и женщине хочется чуточку внимания. Цветы и теплые слова подарили псковичкам настоящее весеннее настроение. Хотелось бы напомнить, что девушки и дамы должны быть счастливы не только 8 марта, а каждый день», - рассказал доброволец волонтерского центра партии Алексей Кириллов.