Общество

Волонтеры поздравили медиков Центра СПИД с праздником весны, любви и красоты

Активисты псковского регионального отделения «Единой России» поздравили сотрудниц «Центра профилактики и борьбы со СПИД» с Международным женским днем. Волонтеры передали представительницам прекрасного пола поздравления от секретаря регионального отделения партии Александра Козловского и поблагодарили медиков за самоотверженную работу, направленную на борьбу с коронавирусом, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

«Большое спасибо вам за ваш важный труд! Поздравляем с праздником весны, любви и красоты и желаем счастья и здоровья», - отметил заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии Виктор Рязанцев.

Партийцы вручили сотрудницам Центра профилактики и борьбы со СПИД цветы и торты к чаю.

Медики, в свою очередь, поблагодарили добровольцев за внимание и заботу.