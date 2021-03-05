Общество

Волонтеры «Команды 2018» дарили букеты тюльпанов в 14 районах Псковской области

Волонтеры проектных офисов «Команда 2018» раздали в 14 районах области 1400 букетов тюльпанов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

8 марта «Команда 2018» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова провела акцию в честь Международного женского дня - волонтеры на улице поздравляли женщин с праздником и дарили им букеты весенних цветов. В каждом из 14 районов раздали от 80 до 100 букетов.

Раньше акция проходила только в Пскове, обычно Михаил Ведерников вместе с сыном лично поздравляли псковичек с праздником. В этом году по инициативе губернатора акция перешла в районы, где работают специалисты «Команды 2018».

Фото из официального Telegram-канала Псковской области