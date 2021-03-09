Общество

В Гидрометцентре рассказали о морозах на Северо-Западе России

Самые серьезные холодные аномалии на текущей неделе ждут жителей центра европейской России, Урала и Поволжья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С завтрашнего числа над большей частью европейской России устанавливается антициклональный режим, - цитирует его РИА Новости. - Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся». Например, жителей Москвы утром в среду ждут 15-16 градусов мороза, по области столбики термометра опустятся до -19.

По данным Гидрометцентра, в Северо-Западном федеральном округе к середине недели дневные температуры будут от -7 до -12 градусов. Единственное «теплое» место - Калининградская область, где днем будет около нуля.