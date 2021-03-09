Общество

Иконописную мастерскую воссоздадут в башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря

Иконописную мастерскую воссоздадут в башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Именно там она находилась во время игуменства архимандрита Алипия (Воронова) в 70-е годы прошлого столетия», - говорится в сообщении.

Мастерская будет носить имя ветерана Великой отечественной войны, художника и реставратора, архимандрита Алипия, который отстоял монастырь от закрытия во времена Никиты Хрущева.

Также рассматривается вариант восстановления исторической надписи, которую обнаружили над аркой Святых ворот. «Существовало два варианта надписи. Они были выполнены в разное время и одна, по неизвестным причинам, сменила другую», - добавили в организации.