Общество

В России началась подготовка школьных советников по воспитанию

В России началась подготовка советников директоров школ по воспитанию в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание». Советники будут организовывать досуг школьников, отвлекая их «от улицы, интернета», заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Задача советников - заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуговую деятельность детей… Мы надеемся, что после обучения они станут хорошими помощниками организации работы со школьниками, отвлекая их от улицы, интернета», - цитирует слова Кравцова «Интерфакс».

Советников обучают на базе детского центра «Артек». Новую школьную должность опробуют в десяти регионах, тестирование пройдет с апреля 2021 года и будет продолжаться год. Оценивать результаты их работы будут, проводя социологические опросы школьников и их родителей.

Паспорт проекта «Патриотическое воспитание» уже утвержден, сказал министр.

«Смысл программы - в самом названии. Каждый сам вкладывает (смысл) в понятие "патриотизм". Мы вкладываем в это понятие больше знания и уважения к своей малой и большой родине, истории, общение и уважение к взрослым... Там нет идеологии, больше работа с детьми», - объяснил Кравцов.

Советники по воспитанию появятся в школах в соответствии с президентским законом о воспитании школьников и формировании у них патриотизма и гражданственности. Владимир Путин внес эту инициативу в Госдуму в мае 2020 года, она прошла обе палаты Федерального Собрания и была опубликована в виде закона 31 июля.

Закон предусматривает, что школы должны будут на основе примерных планов Минпросвещения разработать свои программы воспитания и календарные планы мероприятий. Воспитательный процесс, в соответствии с законом, включает формирование у детей «чувства патриотизма и гражданственности», уважения к закону, «человеку труда и старшему поколению», «к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества», бережное отношение к культурному наследию «многонационального народа» России и окружающей среде.

В конце января 2021 года Кравцов заявил в Совете Федерации, что для того, чтобы детей не вовлекали в несанкционированные акции, в школах должна быть усилена воспитательная работа, налажен диалог с детьми и их родителями, велась работа с семьями и директорами школ.