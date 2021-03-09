Общество

Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах

В соцсетях появилось расписание гуляний на Масленицу в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, которые состоятся в ближайшие выходные, 13-14 марта.

Мероприятия, в том числе ярмарка, будут проходить ежедневно с 12.00 до 19.00. Кроме того, для гостей организуют катание на лошадях (сани, карета) и верблюде. Запланирована фольклорная программа (народное гуляние в русских традициях) с участием коллективов «Плескава», «Разносолы», «Русский лес».

С 11.00 до 14.00 всех желающих приглашают принять участие в игровой масленичной программе.

В те же дни с 12.00 до 15.00 пройдут кулинарный мастер-класс в кафе «Несвятые святые», а также выступления вокальных дуэтов.