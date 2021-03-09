Общество

В древнейшем храме Псково-Печерского монастыря появится новая вентиляция

В древнейшем соборе Псково-Печерского монастыря - Успения Богородицы 1473 года постройки - появится новая вентиляция. Об этом сообщается на странице АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в социальной сети Facebook.

Температура в храме будет регулироваться с помощью специальных приборов. Отмечается, что эти меры помогут сохранить святыни обители, обеспечат приток свежего воздуха во время богослужений, которые собирают большое количество не только братии, но и паломников. Сейчас готовится проект приспособления и реставрации.

«В настоящее время выполняем работы по обследованию шурфов зондажей Успенского и Покровского храмов, - рассказал архитектор-реставратор фирмы АРТРУСТ (Санкт-Петербург) Андрей Лукичев о ходе предпроектных работ. - Это полевые работы. Затем будут выполняться камеральные, на основании того, что мы сможем обнаружить, найти и выявить в ходе исследований. Сейчас так же выполняем отборы проб образцов отделочных материалов, каменных материалов, штукатурки, смотрим состояние фундаментов. Возможно, найдем интересные культурные слои. То, что будет важно для монастыря, для науки, по планам, это будет музеефицировано, или показано в презентационных материалах для экскурсий».