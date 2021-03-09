Общество

Волонтеры устроили праздник для псковских сотрудниц МЧС

Добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц главного управления МЧС России по Псковской области, находящихся в свой праздник на дежурстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Акция прошла в 52 регионах страны, в ней приняли участие более 600 студентов-спасателей.

«‎Женщины в системе МЧС наряду с мужчинами спасают и защищают жизни, помогают преодолевать сложные и чрезвычайные ситуации и, кроме того, берут на себя повседневные заботы о доме и семье», - подчеркнули участники акции.

Студенты поздравили сотрудниц МЧС с праздником и подарили им цветы.