Общество

Пенсии-2021: размер выплат, индексация и покупка стажа

Сколько нужно родить детей, чтобы выйти на пенсию раньше, на какую сумму увеличились выплаты с начала года и кому еще ждать прибавки, как купить у государства недостающий стаж и за что еще, кроме работы, начисляют пенсионные коэффициенты — в интервью с управляющим отделения Пенсионного фонда России по Псковской области Натальей Мельниковой.

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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Наталья Геннадьевна, продолжается переходный период повышения пенсионного возраста. В каком возрасте жители Псковской области могут выйти на пенсию в этом году?

- В 2021 году пенсии по старости будут назначаться в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. В 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента.

- Что такое пенсионные коэффициенты и от чего они зависят?

- С 2015 года страховая пенсия по старости назначается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) достижение определенного возраста;

2) наличие требуемого страхового стажа;

3) наличие необходимой величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Индивидуальный пенсионный коэффициент – это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности. Количество пенсионных коэффициентов зависит от продолжительности страхового стажа, размера заработной платы.

Дополнительный пенсионный коэффициент начисляется за:

- периоды военной службы, за 1 год начисляется 1,8 коэффициента;

- периоды ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, за 1 год начисляется 1,8 коэффициента;

- периоды ухода гражданином, достигшим 80 лет, за 1 год начисляется 1,8 коэффициента;

- периоды ухода одного из родителей за ребенком, до достижения им возраста полутора лет, за 1 год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 коэффициента, за вторым ребенком – 3,6 коэффициента, а за третьим и последующими детьми - 5,4 коэффициента.

- Можно ли сейчас каким-то образом прикинуть размер своей будущей пенсии?

- Узнать о количестве имеющихся пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, он может обратиться к работодателю и или в территориальный орган ПФР для уточнения данных.

- Что делать, если недостаточно стажа или пенсионных коэффициентов?

- Если ИПК или стажа будет недостаточно для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет заработано. Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная.

Также закон дает возможность приобрести недостающие пенсионные коэффициенты. Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию может быть подано лично в территориальный орган ПФР, направлено через почту или в электронной форме - через личный кабинет на сайте ПФР. В 2021 году минимальный размер страховых взносов – 33 770 рублей 88 копеек, максимальный размер страховых взносов не может быть более 270 167 рублей 4 копеек.

- Кто может выйти на пенсию досрочно?

- Для многих граждан назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах. В частности, это относится к пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, возраст выхода на «чернобыльскую» пенсию не повышался. Также сохранены льготы по досрочному выходу на пенсию по старости в связи с работой в опасных и вредных условиях труда. Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей, представителей некоторых творческих профессий и жителей северных областей.

Кроме того, пенсия может быть назначена на два года раньше общепринятого пенсионного возраста с учетом его повышения мужчинам при стаже в 42 года (но не ранее 60 лет) и женщинам при стаже в 37 лет (но не ранее 55 лет). Такая норма распространяется на пенсии по старости на общих основаниях и на пенсии госслужащих. Важный момент - для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются только периоды трудовой деятельности, а также периоды получения пособий по временной нетрудоспособности. Нестраховые периоды в такой стаж не включаются, но оцениваются в пенсионных коэффициентах и применяются при определении размера пенсии.

Многодетные матери могут выйти на пенсию ранее общеустановленного срока. Так, женщины, имеющие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Матери с тремя и четырьмя детьми также получили право выхода на пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет, это на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет, на четыре года раньше.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 30 пенсионных коэффициентов, 15 лет страхового стажа и факт воспитания детей до 8 лет. При этом многодетные матери не должны быть лишены родительских прав, а в случае усыновления – не должны отказываться от усыновленных детей.

- Когда в этом году пенсионерам ждать прибавки?

- С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличились на 959 рублей - с 15 287 рублей до 16 246 рублей. При этом, у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Работающий пенсионер, как и раньше, пенсию получает в привычном размере. После окончания трудовой деятельности ему начнут выплачивать пенсию с учетом всех индексаций, имевших место в период работы.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысятся с 1 апреля, по прогнозам на 2,6%.

Также с 1 февраля увеличились ежемесячные денежные выплаты на 4,9 %, их получают федеральные льготники: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп, в том числе дети-инвалиды.

Источник: пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.