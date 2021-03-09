Общество

В Псковской области коронавирус унес жизни еще двух человек

Еще два человека скончались от коронавирусной инфекции в Псковской области. Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в регионе возросло до 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 8 марта, в Псковской области зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией при 30 выздоровевших.

Всего с начала пандемии в Псковской области проведено 288 970 исследований на COVID-19, из них 830 за минувшие сутки. Количество подтвержденных случаев с начала наблюдений достигло 32 797, а выздоровевших – 21 765.